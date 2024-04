L’assemblea nazionale venezuelana approva in prima lettura una legge “antifascista”

Un sondaggio riservato , realizzato a dicembre, dava l’estrema destra del Rassemblement National di Marine Le Pen come primo partito all’Assemblea Nazionale francese in caso di elezioni. La notizia ... (secoloditalia)

Una piattaforma unitaria da esaminare, prima di essere votata dai lavoratori (nei giorni 8, 9, 10 aprile) e presentata a Federmeccanica. Ha fatto tappa anche in Trigano il percorso in direzione del ... (lanazione)

FOLLONICA Primo comune toscano ad entrare nel network ComuniCiclabili Fiab , e tra i primi a far parte di Ciab nel 2022, Follonica ospiterà, nel secondo fine settimana di aprile, l’assemblea ... (lanazione)

Concessioni balneari, l’assemblea del consorzio Marconi decide sui ricorsi al Tar - assemblea del Consorzio Marconi, oggi, 3 aprile, la decisione dirimente sul possibile ricorso al Tar. E se così fosse, la spiaggia di Jesolo subirebbe l’ennesima scossa tellurica. La unità minima di ...nuovavenezia.gelocal

Landini a Teramo venerdì per l’assemblea di CGIL Abruzzo - PESCARA – Sicurezza sul lavoro, sanità, precarietà, fisco, contrattazione: questi i temi al centro dell’assemblea generale della Cgil Abruzzo Molise. L’appuntamento è per venerdì ...ekuonews

Elezioni in Kuwait: lo scenario politico - L'assemblea nazionale è stata sciolta due volte dal dicembre 2020 e un'elezione è stata annullata, il che significa che i kuwaitiani si recheranno alle urne per la quarta volta in quattro anni. Gli ...tg24.sky