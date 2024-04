L’artigianato è Napoli Crea | l’evento nella giornata del Made in Italy

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: 4 minutiConfronti tra istituzioni e dibattiti su temi che vanno dal ruolo dell’artigiano oggi alla formazione, dall’internazionalizzazione alle potenzialità offerte dall’innovazione e dalle nuove tecnologie, dal cuneo fiscale allazione di albi di mestiere, dall’istituzione di un tavolo permanente delal lavoro da svolgere in vista della nuova Direttiva sulle Indicazioni Geografiche non alimentari, che potranno essere iscritte nel Registro internazionale della proprietà intellettuale già a partire dal 2025. È questo il ricco programma di lunedì 15 aprile quando a, in villa Doria d’Angri, si celebrerà lanazionale delin, voluta dal Mimit per promuovere il lavoro dei maestri artigiani, che sono gli ambasciatori delle nostre ...