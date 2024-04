L’arte rivoluzionata dall’Espressionismo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Werner Coninx (1911-1980), figlio di un importante editore di giornali svizzero legato per amicizia allo scrittore Max Frisch (1901-1991), lo finanziò per un certo tempo, quando decise di dedicarsi a studi di architettura. Di lui Frisch scrive nel magnifico romanzo Montauk (1975, ora in italiano per l’editore Mondadori), in cui compare con il nome di W, narrando di come lo aveva aiutato a disfarsi di "autentiche croste in cornici pesanti" che adornavano la casa di famiglia, per fare posto a nuove opere. Il magnate iniziò presto una compulsiva collezione di opere appartenenti a diversi ambiti e percorsi geografici, con numerose presenze anche da ambiti extraeuropei. Il suo profilo rimane comunque misterioso, esattamente come lo disegna Frisch, con segreti, pochissimi amici e una ragazza che tiene nascosta a tutti. Poco si sa quindi di lui, delle sue predilezioni, che si deducono ...