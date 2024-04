L’appaltatore e il suo “dovere cognitivo” | cosa si intende? Sentenza del Tar Lazio

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ladel Tar, Roma, Sez. Prima Quater, 25/03/2024, n. 5834 sottolinea l’importanza di un “” specifico in capo alriguardo alle condizioni necessarie per un’adeguata esecuzione dell’appalto. Questo principio, fondamentale nei rapporti tra appaltatore e committente pubblico, implica non solo la comprensione approfondita dei L'articolo .