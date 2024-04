L’antico fascino dell’agricoltura A 73 anni un nuovo lavoro in vigna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Fare l’agricoltore è un mestiere millenario che ancora affascina. Non soltanto chi non vive in una grande città e sente il bisogno della campagna. Ma anche chi a contatto con la natura ci vive e il verde l’ha a portata di sguardo fuori dalla finestra di casa. Come Giuliano Mori 73di Barberino Tavarnelle. Una vita passata a fare il macellaio, prima con il babbo di casa in casa come norcino, poi come dipendente della macelleria Carlo Morandi in via Naldini a Tavarnelle. Ma dopo 37di contributi, una volta appesi coltelli e ganci al chiodo per andare in pensione, ha acceso il trattore e ha iniziato a dedicarsi a tempo pieno allae agli olivi. "Mio babbo era norcino, e io a 14già facevo il suo mestiere", spiega Mori alla Nazione. "Sarei potuto andare a lavorare in fabbrica, negli ...