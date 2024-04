L’annuncio in diretta | altro che Di Lorenzo | altri due difensori titolari possono lasciare il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Non solo su Di, spuntano nuove e numerose indiscrezioni sul futuro didel. La stagione disastrosa delsembra interminabile e le cattive notizie non sembrano cessare di tormentare i tifosi partenopei. Dopo alcune recenti indiscrezioni che sono balzate all’occhio riguardo alla situazione di Giovanni Di, ecco alcune novità sudueazzurri. Valter De Maggio ha lanciato la notizia insu Radio Kiss Kissed ha lasciato a bocca aperta i più. Gli azzurri, proprio nel reparto difensivo, non sono riusciti ad essere solidi come lo scorso anno. I calciatori di Rudi Garcia e Walter Mazzari prima e Francesco Calzona poi hanno subìto ...