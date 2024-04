Landini | referendum abrogativo Jobs Act

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 3 aprile 2024) 9.43 Le "leggi sbagliate" vanno abrogate.Così il segretario Cgilche in un'intervista a Repubblica annuncia unsulAct. "L'Italia ha gli extraprofitti ai massimi e gli stipendi ai minimi.E' ora di fare rumore", "ridiamo voce e dignità ai cittadini,rimettiamo nelle loro mani lo strumento per decidere", ha detto. Poi ha annunciato uno sciopero il 12/4 a Mirafiori contro le uscite incentivate, che considera "un accompagnamento" allo stop delle attività. E l'11 c'è lo sciopero per salute, sicurezza e fisco.