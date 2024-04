LaLiga | squalifica per Lewandowski | “ma ci sarò per il Clasico”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il campione polacco dovrà scontare una giornata di, ma tornerà disponibile per la partita più importante dell'anno al Bernabeu, eltra Real Madrid e Barcellona

squalifica per frode ai test antidoping: la risposta di Gabigol - Gabigol sta facendo parlare di sé per la sanzione commissionatagli dalla Corte di Giustizia Sportiva Antidoping brasiliana. Il brasiliano, attualmente in ...footballnews24