Ladispoli | salta il concerto di Leo Gassman | al suo posto Bianca Atzei

3 aprile 2024 – "A seguito di improrogabili impegni televisivi Leonon potrà esibirsi ail prossimo 13 aprile. L'artista principale della 71ª edizione Sagra del Carciofo Romanesco sarà quindi. L'artista milanese, che vanta due partecipazioni al Festival di Sanremo e numerose collaborazioni con grandi artisti del panorama musicale italiano, sarà la super ospite che sabato 13 aprile si esibirà inlive in Piazza Rossellini. Non vediamo l'ora di ascoltare dal vivo la sua splendida voce". Lo dichiara in una nota l'assessore al Turismo Marco Porro.