Laboratori per imparare la cultura rom | l' ultima trovata di Beppe Sala ci costa 2 | 5 milioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) È un flusso di soldi senza fine. Fondi europei che attraverso i Paesi membri giungono fino ai Comuni e si trasformano in progetti per l'integrazione e l'inclusione di bambini e adolescenti rom, sinti e caminanti. E la progressista Milano, nemmeno a dirlo, è sempre in prima linea quando si tratta di investire denaro per la causa nomade. Nonostante gli sprechi e i fallimenti in serie messi in fila negli anni: dai centri di emergenza sociale ai centri di accoglienza temporanea, passando per i centri di autonomia abitativa e per la gestione “a perdere” dei campi rom tra affitti e bollette non pagate. Per il prossimo triennio (2024-2026), la giunta- tramite la Direzione Welfare e Salute e la Direzione Educazione - si è fatta avanti col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nello specifico con la Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e la programmazione sociale nell'ambito ...