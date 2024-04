La volata tricolore dell’Allianz partirà sabato da Firenze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Inizieràalle 20.30 al Palazzo Wanny dila semifinale scudetto tra Savino del Bene Scandicci e Allianz Vero Volley Milano. Paola Egonu e compagne, qualificatesi eliminando in due partite la Wash4Green Pinerolo, torneranno poi in campo tra le mura amiche in gara-2 mercoledì 10 aprile sempre alle 20.30. Stesse date per l’altra semifinale tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e la vincente dell’ultimo quarto tra Igor Gorgonzola Novara e Reale Mutua Fenera Chieri, col derby piemontese che si chiuderà soltanto alla bella stasera. A.G.