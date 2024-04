La Ue ci ha messo nel mirino per il debito | ma niente panico

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Procedura per disavanzo da parte dell’ Ue, sì, ma. Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in audizione sulla governance europea nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato ha confermato che “la Commissione europea raccomanda al Consiglio di aprire una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti del nostro Paese come di diversi altri” (nel dettaglio altri 12 compresa la Francia). Molto probabilmente non si arriverà nemmeno ad una vera e propria procedura di infrazione ma piuttosto si potrà ricevere una lettera da Bruxelles dove il governo sarà invitato ad agire con prudenza e a tenere sott'occhio i conti nei prossimi provvedimenti. Da ricordare infatti come aprile è il mese del Def. Il documento dovrebbe essere portato in Cdm il prossimo martedì e “sarà più leggero” anche in considerazione "dell'attuale fase ...