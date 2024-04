La tragica morte di un 28enne di Salgareda | le telecamere riprendono il terribile schianto in auto

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pubblicato il 3 Aprile, 2024 Ancora sangue sulle strade italiane in queste festività pasquali: dopo il tragico incidente di una Ferrari a 200 km/h, che è costata la vita a due personecarbonizzate, c’è da registrare un altro gravissimo incidente lunedì 1° aprile in località Romanziol di Noventa di Piave. Purtroppo è morto un giovane di 28 anni originario di, Devis Marson, che ha perso il controllo della Fiat Punto dove viaggiava scontrandosi contro un’altra vettura. L’incidente ripreso dalleRicostruire l’incidente è stato abbastanza facile grazie alle immagini delledi sicurezza della zona che hanno ripreso il tragico scontro. Il ragazzo era alla guida di una Punto verso le 16:30, quando si è scontrato contro una Ford Ka dove viaggiavano tre persone tra i 65 e gli 80 ...

