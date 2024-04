LA TALPA | SARÀ LA VOLTA BUONA? SU CANALE 5 IN AUTUNNO MA SENZA STUDIO

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Più volte annunciata alla presentazione dei palinsesti, pare che “La” tornerà finalmente in onda nell’di5.la? Il reality ha avuto finora tre edizioni (2004, 2005 e 2008) condotte su Italia 1 da Paola Perego, tranne la prima puntata che vedeva Amanda Lear al timone. La prima edizione, vinta da Angela Melillo, ebbe una media di 4,6 milioni di telespettatori con la finale che sfiorò i 7 milioni con il 29,5% di share. L’ultima edizione nel 2008 si chiuse con 5,4 milioni e il 26,6% con una media stagionale di 3,6 milioni e venne vinta da Karina Cascella. Ora il ritorno? Secondo Davide Maggio, Laavrà 6 puntate tra ottobre e novembre 2024. Versione factual, no. Al vaglio una location in Italia, ...

