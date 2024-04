“La Talpa” ritorna | ora è ufficiale | tutte le novità sul reality

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 3 aprile 2024) News tv. “La, ora è: lo scoop anticipasucculente sulMediaset – Nel 2021 Pier Silvio Berlusconi annunciò il ritorno de “La”, uno dei programmi più seguiti dal pubblico. Da allora le indiscrezioni sulla data dell’effettiva messa in onda si sono rincorse. Davide Maggio poco fa ha però dato la conferma: l’attesa è finita, la notizia della nuova stagione è. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Belve”, Salvini e l’intervista di Fedez: scoppia la bufera Leggi anche: Peparini-Muller, la polemica per i palloncini lanciati in aria: Andreas è una furia I fan del noto programma condotto l’ultima volta da Paola Perego possono essere felici. Il ritorno delsul piccolo ...