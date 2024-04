La Talpa | il ritorno nella prossima stagione prevede una novità importante | ecco quale

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dopo anni di attesa e molteplici rinvii, sembra che finalmente Lastia per fare il suosugli schermi di Canale 5televisiva. Il programma, annunciato sin dal 2021 da Pier Silvio Berlusconi, ha subìto numerosi cambiamenti e ritardi nel corso del tempo, ma ora sembra che la sua messa in onda sia più vicina che mai. Secondo le anticipazioni fornite da DavideMaggio, ilde Laporterà con sé una: il programma non sarà girato in uno studio, come nelle precedenti edizioni, ma verrà ambientato in luoghi reali. Questa scelta rappresenta un netto cambiamento rispetto al passato e potrebbe portare una ventata di freschezza al format. Inoltre, per la prima volta, La ...