La Talpa 2024 | le novità della prossima edizione in versione low cost | “Appeal superiore a quelli di Grande Fratello e Isola”

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Laci sarà? E’ questa la domanda che i veri appassionati di reality, da tempo ormai si pongono. Questa volta però pare essere quella buona. A distanza di qualche anno (era il 2021) dall’annuncio di Pier Silvio Berlusconi in merito al ritorno in casa Mediaset del reality, Lafino ad ora è rimasta in stand by. La: quando andrà in onda? Tutte leNellastagione televisiva, tuttavia, finalmente Lapotrebbe vedere la luce. Ma come sarà? A svelare alcuni retroscena eci ha pensato il blog televisivo DavideMaggio.it che ha anticipato: Il progetto prevede un ritorno con unaimportante: Lanon avrà ...