La Strada in salita divide il Pd I Salis vogliono il seggio sicuro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dalla miscela "Taruffi", lo schemino per le elezioni europee preparato dal braccio destro di Elly, ad un "fritto misto", che rischia di rimanere comunque indigesto ai più. È che nelle improvvisate cucine del Pd non c'è mai pace, anche la tregua pasquale si è consumata in un tripudio di polemiche, per dire nessuna colomba in tavola. Così si avvicina una sorta di pizza quattro stagioni, con uno spicchio di civiche capoliste, uno di Elly (magari candidata in una sola circoscrizione), un po' di minoranza con Stefano Bonaccini in testa nel Nord Est, ed un contentino anche per gli eurodeputati in rivolta. Insomma «tutto è a posto, e niente è in ordine», infatti per ora l'unico che ha ottenuto l'unanimità è Igor Taruffi, nel senso che tutti nel Pd gli hanno detto no (un'altra tacca per il responsabile dell'organizzazione, che in coppia con il gemello dei disastri, Davide Baruffi, aveva già ...