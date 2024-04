La storia di “Essere Bea” un fumetto che ci insegna cos’è l’autismo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Durante la Giornata Mondiale della consapevolezza sul, istituita per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie si è svolta a Palazzo Marino a Milano la presentazione del libro a fumetti “Bea Diario di una ragazza autistica con la passione per il Giappone”,” di Beatrice Tassone. Un progetto ideato da Silvia Amodio – giornalista, fotografa – scritto da Marco Madoglio e sostenuto da Cooperativa Coop che vanta anche una collaborazione continuativa con PizzAut, il progetto sociale di inclusione e formazione di ragazzi con autismo. Al tavolo dei relatori erano presenti anche Erica Salomone, psicologa dell’Università Milano-Bicocca, che ha scritto l’introduzione di “Bea”, Nico Acampora, fondatore di PizzAut, Anna Scavuzzo, Vicesindaco del ...

“Chi non riesce a ricordare il passato è condannato a ripete rlo. Sono sempre più allarmato circa la possibilità che potremmo essere condannati ancora una volta a ripete re la storia , a combattere ... (tpi)

La Barkley Marathons è semplicemente la corsa più dura del pianeta, un'ultramaratona di 160 chilometri con un dislivello pari a due volte l'altezza dell'Everest e un limite di tempo di 60 ore per ... (fanpage)

Perla Vatiero e Igor Zeetti hanno condiviso una storia d’amore terminata l’esperienza a Temptation Island, reality nel quale era arrivata in coppia con Mirko Brunetti. Oggi la vincitrice del ... (metropolitanmagazine)

Questa scultura ritrovata in Sudafrica è probabilmente la più antica al mondo mai realizzata dall’uomo - Scultura pleistocenica potrebbe riscrivere storia dell'arte umana, rappresentando la più antica forma di espressione artistica conosciuta ...greenme

Legni sacri e mani benedette: la storia di don Ezio Ostolani, artigiano di Dio - Come San Giuseppe lavora il legno. Prete “artigiano di Dio”, don Ezio Ostolani, 81 anni, parroco di Turrito, Romagnano e Monte Petra, crea arredi religiosi e non solo utilizzando legno vecchio e per q ...altarimini

''Troppi illetterati'' e 150 anni fa Cassina de' Bracchi da comune autonomo si unì a Casatenovo - Le elezioni sono uno degli argomenti di maggiore attualità in questo preciso periodo storico, soprattutto a Casatenovo. Nelle ultime ...casateonline