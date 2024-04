La squadra Dell’Orco pronto al rientro L’Olbia a Rimini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) PERUGIA - Buone notizie a Pian di Massiano. Dopo tre giorni di riposo i biancorossi si sono ritrovati ieri pomeriggio per la ripresa dei lavori in vista della prossima partita, domenica, al Curi contro. Alessandro Formisano può sorridere:ieri scattava nella sua seduta differenziata e da oggi potrà tornare ad allenarsi a pieno ritmo con tutto il gruppo. Una bella notizia in vista del rush finale e soprattutto degli spareggi. Il difensore ha smaltito il problema muscolare e per la difesa biancorossa è undi lusso. Qualche problema, invece, per Giunti ma il centrocampista potrebbe comunque essere disponibile. Formisano sa che questi giorni dovranno servire per cercare di essere sicuramente più efficaci in fase offensiva, visto che il Grifo, in trasferta, non segna più. Intanto c’è una gara in casa con ...