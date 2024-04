La squadra albanese ristruttura lo stadio

(Di mercoledì 3 aprile 2024) E’ nata a Lugo poco meno di quattro anni fa, ha sede al civico 116 di corso Garibaldi, è presieduta da Vladimir Hilaj e svolge un’attività il cui scopo principale è quello di promuovere e salvaguardare l’identità culturale e linguistica del popolo, aiutando l’integrazione nel paese d’arrivo. I suoi associati si impegnano a rispettare i tre pilastri fondanti che la contraddistinguono, ossia identità, cultura e tradizione. Stiamo parlando di ‘Vatra Shqiptare’, associazione culturale nata il 20 giugno 2020 dalla necessità e dalla volontà di dare un punto di appoggio alla comunità italonel territorio comunale lughese. Un’intraprendente realtà che, oltre a dar vita ad eventi che mantengano viva la tradizione e altri in cui far conoscere la tradizioneai lughesi, si impegna ad organizzare corsi in cui insegnare ...

