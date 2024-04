La sinistra si inventa un' inesistente rottura Vannacci-Salvini dopo Belve

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) «La mia posizione rimane sempre la stessa, non cambia nulla». Il generale Roberto, intervistato da Affaritaliani.it, risponde così alla domanda se stia ripensando alla possibilità di una eventuale candidatura alle elezioni Europee con la Legale parole adi Matteo, che ha detto di non condividere la sua posizione sui gay, ele resistenze emerse nel Carroccio soprattutto al Nord. «Non mi pare che il ministroabbia cambiato idea, ha affermato che sta pensando e valutando una mia eventuale candidatura. Lo ringrazio per questo, poi non faccio parte della Lega e non mi interessano i loro problemi e le loro diatribe interne. Ringrazio e valuterò, per me non cambia nulla», dice l'esponente dell'Esercito. «Da quello che ho letto - spiega il ...