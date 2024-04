La serie Netflix Il Problema Dei 3 Corpi raggiunge il podio delle Serie più Viste

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie IlDei 3ha fatto il suo debutto surecentemente, ottenendo un’enorme popolarità e portando buone notizie per i creatori di Game of Thrones, D.B. Weiss e David Benioff, insieme ad Alexander Woo (True Blood), co-creatori e showrunner dello spettacolo. Secondo i dati di Reelgood Streaming Charts, laè stata il titolo più visto negli Stati Uniti sia per film che per programmi TV nella settimana dal 21 al 27 marzo. Questo forte debutto ha aumentato le probabilità di una continuazione dellasu. LaPiù Vista è IlDei 3: Successo in Streaming dal ...

Arriva una nuova settimana per Netflix e tante nuove serie tv da non perdere ! Come di consueto torna il nostro appuntamento con con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi ... (today)

Il problema dei 3 corpi, come sta andando su Netflix I numeri streaming - Dopo la massiccia campagna pubblicitaria condotta da Netflix per il problema dei 3 corpi, come sta andando la serie a livello di visualizzazioni streamingserial.everyeye

La dieta di Laura Prepon: cosa mangia l’attrice - come protagonista ma è nel 2012 come Alex Vause, spacciatrice di droga e ex fidanzata di Piper Chapman, nella serie di Netflix Orange Is the New Black che ha raggiunto la notorietà a tutti gli effetti ...tuobenessere

Su Netflix il film che ribalta ogni aspettativa: una commedia familiare ironica, divertente, bellissima. - Scopri la recensione e guarda il trailer di un film su Netflix poco conosciuto, con un cast di alto livello e una storia ironica e familiare.agendaonline