(Adnkronos) – Sempre più sedentari: i bambini italiani prediligono trascorrere il tempo a casa tra Tv, tablet, cellulare e divano. Una pessima abitudine che non li aiuta a sviluppare in modo ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – Sempre più sedentari: i bambini italiani prediligono trascorrere il tempo a casa tra Tv, tablet, cellulare e divano. Una pessima abitudine che non li aiuta a sviluppare in modo ... (seriea24)

La sede dei vigili del fuoco di Afragola si illumina di blu per l’autismo - La sede dei vigili del fuoco di Afragola illuminata di blu per l’autismo. “I vigili del fuoco impegnati spesso nella ricerca di persone scomparse affette da autismo” ...fanpage

Un assegno da 100 miliardi per Kiev in una cornice Nato. Ma è postdatato e scoperto - È quella la sede deputata a finalizzare le scelte ... spendano almeno il 2 per cento del prodotto interno per le spese Nato, lo scenario non sembra dei migliori per lanciarsi in progetti che tra ...huffingtonpost

Terni. Ambulanti del Forte nel mirino dei locali: «Portano via i clienti» - Gli Ambulanti di Forte dei Marmi in concorrenza con gli ambulanti di Terni ... in termini di rischi potenziali potrebbe essere più impattante sulla rete commerciale in sede fissa dello street food ...ilmessaggero