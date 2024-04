La Rossa cresce | il merito è di Vasseur

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Mio padre e Soichiro Honda si sono sempre ammirati da lontano. Non si incontrarono mai, ma erano uniti da una fortissima stima reciproca. Papà ad esempio aveva una venerazione per una 125 costruita dal suo collega nipponico, era una motocicletta spinta da un propulsore cinque cilindri, una rarità. Credo che lui e Soichiro condividessero il gusto per l’innovazione, la sfida in nome del progresso tecnologico. Del resto la Ferrari nasce nel 1947, la Honda nel 1948. Gemelli diversi…". La Formula Uno sta per tornare. Domenica a Suzuka le Rosse cercheranno di infliggere un altro dispiacere alle Red Bull spinte dal motore giapponese. Per Piero Ferrari, il figlio del Drake, è quasi un derby intercontinentale. Sul filo della memoria. "Prima però farò il tifo per il mio conterraneo Orsini, l’imprenditore modenese in lizza per la presidenza di Confindustria. Sarebbe un bel segnale per ...