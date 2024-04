La rimonta a sorpresa del contratto a tempo indeterminato

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Gli ultimi dati Istat sul mercato del lavoro riferiti a febbraio 2024 confermano la dinamica già vista nel 2023: mentre da un lato c’è chi denuncia la precarizzazione del lavoro italiano, a conti fatti continuano ad aumentare invece gli occupati a. Il tanto agognato posto fisso è cresciuto in un solo mese di ben centoquarantaduemila unità, mentre calano sia i contratti a termine (settantaseimila in meno) sia gli autonomi (ventiseimila in meno). Il numero di contratti stabili sfiora il record storico di sedici milioni – un trend di crescita che prosegue dalla fine della pandemia – con gli occupati a termine scesi a 2,8 milioni. È questa la fotografia di un mercato del lavoro che prosegue nella sua tendenza positiva, accumulando rapporti di lavoro sicuri pur senza risolvere la questione delle questioni: ovvero quella ...