La Rai vuole tagliare le repliche di Report per “punire” Ranucci

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pur diSigfridola Rai decide di cancellare leestive della sua trasmissione, perdendo soldi e opportunità. Il consigliere d’amministrazione Davide Di Pietro ha chiesto “chiarimenti riguardo la ventilata cancellazione delledi #nei palinsesti estivi” sottolineando che “la circostanza per altro si porrebbe in contrasto con i doveri inseriti nel recente contratto di servizio”. La decisione ufficiale ancora non c’è ma l’aria che tira nell’azienda indica una precisa scelta politica che non avrebbe nessuna giustificazione editoriale o aziendale. Nonostante gli ottimi risultati leestive dipotrebbero essere cancellate Il programma di Sigfridoora è in pausa ma riprenderà ...