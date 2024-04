' La ragazza unicorno' è un esordio folgorante | fin qui il miglior romanzo dell' anno

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Bastano cento pagine (o poco più), per confezionare ilperfetto? Sì, e Ladi Giulia Sara Miori ne è la prova tangibile. Esordiente, ma non proprio - ha già pubblicato la raccolta di racconti Neroconfetto -, con una prosa cristallina, frasi brevi e incisive, dialoghi mai...

Mese di esordienti, premi Nobel e Strega: i migliori romanzi di aprile - A memoria, è difficile ricordare un mese così ricco di esordienti sul fronte editoriale: aprile 2024, in questo senso, vede tante opere prime brillanti e variegate nei temi e nei toni. Ma saranno tren ...today

La mamma ai funerali di Andreea: "Ciao Andry, ora ti lascio andare" - Le parole di Georgeta alla cerimonia nella cattedrale a Jesi. L’amica del cuore: “Impossibile non ci sia più”. Sul feretro una foto della ragazza e un unicorno di pelouche ...ilrestodelcarlino

L’ultimo addio ad Andreea Rabciuc: al funerale non c’è il suo fidanzato - Oggi a Jesi l'ultimo addio ad Andreea Rabciuc: al funerale non c'è il suo fidanzato, Simone Gresti, indagato per l'omicidio della ragazza ...ultimenotizieflash