La provocazione ambientalista | | Tagliateli tutti

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Portate a termine lo sterminio dei tigli del viale Apua abbattendoli: non li vedremo più soffrire". Una lettera provocatoria quella che un gruppo di esperti e ambientalisti, guidati da Juliana Merz, Roberto Valenti, Paolo Pileri eAlessandro Marino Merlo, ha inviato nei giorni scorsi a sindaco, giunta e consiglieri comunali alla luce degli interventi di potatura da poco terminati lungo il viale (nella foto) e aspramente contestati dagli autori della lettera. "I nostri più fervidi complimenti al sindaco – scrivono – per essere riuscito in qualcosa di mostruoso, di tecnicamente sbilanciato a favore della tenacia umana. L’impresa non era facile ma è riuscito a portarla avanti con determinazione. Eppure aveva due scelte: salvaguardare i tigli come chiesto a gran voce da una larga fetta di cittadinanza oppure mettere in atto lo sterminio degli alberi. E di un ...