La proposta europea sull’Open Finance manca di equilibrio

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La Commissionevuole eliminare le barriere in modo che i terzi possano sviluppare più facilmente nuovi prodotti e servizi utilizzando i dati dei clienti delle istituzioni finanziarie. La base è un atto giuridico per un contesto di finanza aperta. Il regolamento disciplina l’accesso, il trasferimento e l’utilizzo dei dati dei clienti finanziari. Il Centro per le politiche europee (Cep) esprime serie preoccupazioni, e ritiene il regolamento sproporzionato e non praticabile. La Commissione vuole costringere molte istituzioni finanziarie a condividere i dati dei propri clienti con terze parti. Tuttavia, gli esperti di mercati finanziari del Cep Philipp Eckhardt e Anastasia Kotovskaia sono critici. «La scelta di obbligare un gran numero di istituti finanziari a fornire e condividere i dati, a prescindere da qualsiasi fallimento del mercato, è eccessiva», afferma ...