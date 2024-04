La prima opera olimpica Nuovo stadio dello sci cantiere a disagi limitati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La realizzazione delski stadium in fondo alla Stelvio permetterà a Bormio di avere a disposizione una struttura adeguata a ospitare le Olimpiadi e altri eventi sportivi di alto profilo come le gare di Coppa del Mondo. Ma la nuova struttura, in generale, è destinata a diventare un luogo di aggregazione per le associazioni e la comunità bormina. Ci sono già delle proposte, ma l’amministrazione intende parlarne con la cittadinanza per trovare soluzioni condivise sull’utilizzo della struttura. In generale, come ha ricordato alcuni giorni fa Gianantonio Arnloldi, amministratore delegato di Cal, lo ski stadium bormino sarà il "luogo più importante di tutte le Olimpiadi dove verrà realizzata un’che tutto il mondo ammirerà". Due anni per tre livelli di progettazione, di fattibilità, definitiva ed esecutiva: nel dicembre scorso è stata indetta ...