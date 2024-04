La popolazione invecchia? Altro che sostituzione etnica | siamo tutti sulla stessa barca

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Prosegue il declino demografico italiano. Secondo gli ultimi dati di Istat, nel 2023 ci sono stati 379mila nuovi nati, un numero molto inferiore a quello dei decessi: 661mila. In parte,di fronte a un effetto naturale dell’mento della, ma il numero di figli per donna è anche quello al minimo storico, intorno a 1,2. Molto più basso di quello di circa 2,1 che sarebbe necessario per mantenere lastabile. Solo l’immigrazione compensa lo sbilanciamento fra nascite e morti, evitando che l’Italia si svuoti. Cosa sta succedendo? È un complotto dei malvagi rettiliani? Un mostruoso piano di sterminio delle potenze occulte? Troppo tempo perso sui social o a guardare TikTok? O, semplicemente, fattori naturali ed economici inevitabili? Di certo, stiamo vedendo gli effetti della cosiddetta ...

