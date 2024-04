(Di mercoledì 3 aprile 2024) La Newsta per diventare una delle uscite più importanti del marchio di Boston per il 2024. È un modello che non solo è candidato a generare molto scalpore tra glihead, ma anche tra tutti coloro che amano l'estetica Y2K. In particolare, gli occhi degli appassionati brilleranno per la nuova NewSilver Metallic. La versionenon sarà però l'unica protagonista del rilancio di questa silhouette, pronta a tornare nelle nostre scarpiere in un'ampia varietà di colorazioni. Questo modello si unisce alla Nike V2K Run, alla Asics Gel Kayano o alla New1906R nel tentativo di regnare sovrano nel segmento molto conteso delle scarpe da corsa argentate che escono direttamente dagli anni 2000. Sembrava ieri che Teddy Santis si vantava ...

Nel mondo del fitness e dello sport, il recupero è tanto importante quanto l’allenamento stesso. Ecco perché New Balance Fresh Foam X RCVRY si pone come un innovativo punto di riferimento per chi ... (moltouomo)

Nel mondo del fitness e dello sport, il recupero è tanto importante quanto l’allenamento stesso. Ecco perché New Balance Fresh Foam X RCVRY si pone come un innovativo punto di riferimento per chi ... (moltouomo)

La prima volta che abbiamo ammirato la New Balance 1906R Polka Dot non c'è stato quasi il tempo di prendere fiato e subito molti siti di appassionati di sneaker hanno affermato che si trattava solo ... (gqitalia)

La New Balance 1000 è la sneaker argentata perfetta - Tra i modelli meno conosciuti tra quelli creati dal brand di Boston, le New Balance 1000 sono pronte a tornare in una nuova colorazione ...gqitalia

La nuova New Balance 1500 non è una semplice riedizione - Incontro Adriano Alia in un parchetto di Porta Romana. Lui è seduto su una panchina, mi aspetta con un grosso libro appoggiato accanto a lui e tra le mani ha una piccola macchina fotografica analogica ...collater.al

Nike Zoom Vomero 5, le Sneakers Old School più stilose del momento! - Le Nike Zoom Vomero 5 sono le sneakers old school più cool e stilose di questa stagione primaverile eccole in tutte le sue caratteristiche ...myluxury