La Nato progetta un piano da cento miliardi di dollari per l’Ucraina

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un anno pieno di elezioni potrebbe portare stravolgimenti politici in tutto il mondo. Vale sia per le politiche nazionali, sia per le grandi decisioni della politica internazionale. In Ucraina il timore è che nei prossimi mesi, tra elezioni Europee e presidenziali negli Stati Uniti, il sostegno politico alla resistenza possa ridursi. È per questo che lasta elaborando un nuovo per garantire un pacchetto quinquennale di aiuti militari fino adi, nel tentativo di proteggere Kyjiv dai “venti di cambiamento politico”. Una specie di assicurazione in caso di elezione di Donald Trump, soprattutto. Il progetto dell’Alleanza Atlantica, già intitolato “Missione per”, è stato avanzato dal segretario generale Jens Stoltenberg ed è sul tavolo alla riunione dei ministri degli ...