La Nato compie 75 anni | come è cambiata l’Alleanza Atlantica

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Lanella giornata del 4 aprile festeggia il 75esimoversario della sua esistenza.fu fondata nel 1949 ed ha attraversato diverse fasi nella sua storia. Vissuta per un quarantennioestensione dell’Occidente nel campo bipolare che condivideva col Patto di Varsavia guidato dall’Unione Sovietica, ladopo la fine della Guerra Fredda InsideOver.

Milano, 12 marzo 2024 – Fiord Alice , per tutti Alice , ha compiuto oggi, 12 marzo, 104 anni . Milanese, nata in zona corso Magenta ha poi abitato in diverse zone della città tra cui via Monte Rosa. ... (ilgiorno)

Repubblica di Corea: panda gigante Fu Bao Nato nel Paese torna in Cina - Fu Bao e’ Nato nel luglio 2020. E’ necessario che Fu Bao torni in Cina prima di compiere quattro anni, secondo gli accordi in materia firmati tra la Cina e la Repubblica di Corea. (Xin) ...romadailynews

La Nato compie 75 anni e avanza, nonostante Trump e Putin - Tutti per uno, uno per tutti. La Nato, semplifica semplifica, è questo. Da 75 anni. Ed è assolutamente appropriato che il motto dei 'Tre Moschettieri' (Dumas padre) sia di fatto il riassunto dell'arti ...ansa

Accoglienza e integrazione, compie dieci il progetto promosso dal Comune di San Pietro Apostolo - Dal 2014, circa 500 minori e neomaggiorenni migranti, arrivati in Italia soli e senza alcun adulto di riferimento al loro fianco, sono stati accolti nel Centro Myriam, un progetto per Msna Nato come S ...catanzaroinforma