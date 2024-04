“La mia malattia è così” Giovanni Terzi si confessa a pochi mesi dalle nozze con Simona Ventura

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “Lasta andando…”.sidal matrimonio con. L’uomo sta vivendo uno dei periodo più intensi della sua vita. Nel bene e nel male. Per chi non lo sapesse infatti, l’uomo è malato di una rara condizione. Nel 2020 infatti, durante una camminata in montagna, l’uomo si è sentito male. Dopo diverse analisi ha scoperto che era affetto da una dermatomiosite, una raraautoimmune che provoca infammazioni muscolari, lesioni sulla cute e che può anche coinvolgere altri organi come i polmoni, con conseguenze sulla capacità di respirare. >> “scoprii i suoi tradimenti”. Stefano Bettarini dopo anni rompe il silenzio su...