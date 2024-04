La lunga e strana storia che ha portato al successo incredibile di Godzilla e Kong - Il nuovo impero

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Hanno un'antica rivalità", dice gravemente la dottoressa Ilene Andrews di Rebecca Hall nel trailer di- Il. Indubbiamente, il film chiarirà quanto antica e feroce sia questa rivalità, ma la sua versione cinematografica è tutt'altro che nuova, se non proprio antica.si sono scontrati per la prima volta sullo schermo quasi 60 anni fa in Kingvs.(noto in Italia come Il trionfo di King), un film del 1962 che avrebbe potuto assumere una forma diversa se non fosse stato per un losco accordo che mise fuori gioco l'uomo principalmente responsabile della creazione di Kingcosì come lo conosciamo. Il film, però, risale ancora più indietro nel tempo, fino ...