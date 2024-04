La longevità non è solo una cosa per ricchi Il prof Ongaro | “Il mio metodo studiato per gli astronauti dell’Esa disponibile per tutti in farmacia”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “sappiamo che l’aspettativa di vita si è allungata moltissimo nelle ultime decadi. Quello che a molti sfugge è che gli anni aggiunti sono raramente anni di salute e gioia, quanto piuttosto di malattia e sofferenza. La ragione è semplice: la medicina è sempre più capace di curare malattie anche gravi e di mantenerci in salute, ma noi non siamo altrettanto bravi a correggere il nostro stile di vita per fare vera prevenzione negli anni. La sfida oggi non è semplicemente vivere più a lungo, ma aumentare l’aspettativa di vita sana, ossia ammalarsi meno e soprattutto più tardi negli anni”. A dirlo, è il dottor Filippo, medico, coach e primo italiano a essersi certificato in medicina anti-aging e medicina funzionale negli Usa.è stato, per oltre sette anni, medico d’equipaggio deglidell’Agenzia ...