Nelle sale dal 28 marzo il nuovo film di Cristiane Oliveira “Fino alla fine della Musica” – Premio Miglior regia al Bergamo film Meeting. Si tratta di una favola umana contemplativa ambientata in ... (spettacolo.periodicodaily)

I Legnanesi al Donizetti, Musica live all’Edoné e allo Spazio Polaresco, Cinema e psicologia al Conca Verde, vari cineforum e altro ancora. Sono diverse le iniziative oganizzate in Bergamasca nella ... (bergamonews)

Con la bella stagione torna puntuale l’appuntamento con il Fashion Festival a La Reggia Designer Outlet , previsto per domenica 7 aprile in contemporanea con gli altri centri McArthurGlen di ... (ildenaro)

La live music di aprile all’Hard Rock Cafe Roma - Roma, 3 aprile 2024 - Continua anche ad aprile l’appuntamento con la live music all’Hard Rock Cafe di Roma. Aprono il mese il 4 i Sunny Brothers proponendo un repertorio vario sia nel genere, dal funk ...adnkronos

SUPER sconto sulle cuffie JBL live 460NC! (-26%) - In offerta a soli 95€, queste JBL live 460NC sono perfette per chi vuole qualità audio, portabilità e comfort in viaggio!tomshw

Articolo 31, il 10 maggio esce il nuovo album Protomaranza - A distanza di 31 anni dal loro primo disco insieme (Strade di città), dopo aver collezionato oltre 250 milioni di stream audio/video, con un ritorno in grande stile a Sanremo, un tour sold out con olt ...ansa