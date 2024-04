La lettera dei militanti leghisti a Salvini | “Perché allearsi con chi è attirato da fasci e svastiche?”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Perché abbiamo smesso di dialogare con le forze autonomiste e federaliste, per accordarci con chi non ha la nostra repulsione nei confronti die svastiche?": è quanto si legge in unainviata a Matteoda diversi- tra ex parlamentari e amministratori locali - della Lega, in cui si mette in discussione tanto l'alleanza con AFD quanto l'apertura alla candidatura di Vannacci.