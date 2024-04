La Juventus ha aspettato gli errori della Lazio

(Di mercoledì 3 aprile 2024) È il quinto minuto del secondo tempo di. Dopo un primo tempo controllato dalla squadra di Tudor, che aveva avuto il dominio del possesso e che con il suo pressing aveva spento le velleità offensive, i bianconeri vanno in vantaggio con Federico Chiesa, si potrebbe dire a sorpresa, nonostante lanon si fosse resa poi così pericolosa. Nell’occasione del gol lamanovra procedendo dalla metà campo avversaria verso Perin: Danilo serve indietro Bremer che, pressato da Immobile, muove il pallone verso il proprio portiere. Il movimento all’indietro del pallone avversario è lo zuccherino che attira il pressing, su cui Tudor sembra essersi concentrato in questi primi giorni da allenatore biancoceleste. ...

