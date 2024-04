La Juventus di Coppa è un altro film Chiesa e Dusan | troppo per la Lazio

(Di mercoledì 3 aprile 2024)(3-5-2): Perin 6; Gatti 6, Bremer 6.5, Danilo 6.5; Cambiaso 6.5 (36’ st Weah sv), McKennie 6.5 (44’ st Alcaraz sv), Locatelli 6, Rabiot 6, Kostic 6 (44’ Alex Sandro sv);7 (36’ st Yildiz sv), Vlahovic 7 (41’ st Kean sv). Allenatore: Allegri 6.5.(3-4-2-1): Mandas 6; Patric 6 (1’ st Casale 5), Romagnoli 5.5, Gila 5.5 (35’ st Hysaj sv); Marusic 5.5, Guendouzi 6, Vecino 6, Zaccagni sv (14’ pt Isaksen 6); Felipe Anderson 5, Luis Alberto 5.5 (28’ st Kamada sv); Immobile 4.5 (28’ st Castellanos sv). Allenatore: Tudor 5. Arbitro: Massa di Imperia 6. Reti: 5’ st, 19’ st Vlahovic. Note: ammoniti: Gatti, Weah. Angoli: 7-6 per la. Recupero: 2’ pt; 5’ st. Confusionaria, più rabbiosa che lucida, sicuramente ...

TORINO (ITALPRESS) – E' della Juventus la semifinale di andata di Coppa Italia . All'Allianz Stadium di Torino, la squadra di Massimiliano Allegri ha superato la Lazio per 2-0 (reti di Chiesa e ... (liberoquotidiano)

TORINO (ITALPRESS) – E' della Juventus la semifinale di andata di Coppa Italia . All'Allianz Stadium di Torino, la squadra di Massimiliano Allegri ha superato la Lazio per 2-0 (reti di Chiesa e ... (iltempo)

2024-04-02 23:04:50 Calcio Italia no: lLa Juventus ha ‘appare’ la sua crisi di risultati in Serie A e mettere piede nella finale di Coppa . La ‘Vecchia Signora’ ha sconfitto la Lazio (2-0) nella ... (justcalcio)

Coppa Italia: la Juventus vince con la Lazio 2-0 e si assicura un vantaggio nel match di ritorno all’Olimpico del 23 aprile - TORiNO - La Juventus batte la Lazio nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Allo Stadium 2-0 per i bianconeri, che andranno all'Olimpico il 23 aprile per difendere un risultato che li ha messi i ...primapress

Coppa Italia – Juve favorita ma la Lazio si affida alla storia. Bonaventura contro il passato: gol alla Dea a 4,50 su Sisal.it - Roma, 02 aprile 2024 – La Coppa Italia si appresta a giocare le semifinali che decreteranno chi il prossimo 15 maggio, all’Olimpico, succederà all’Inter nell’albo d’oro della manifestazione. Stasera s ...padovanews

SNAI – Coppa Italia: Juve per la rivincita sulla Lazio: «1» a 1,80 Equilibrio a Firenze: Viola a 2,60, Atalanta a 2,65 - Tra stasera e domani l’andata delle semifinali, con Allegri e Italiano che giocano i primi 90’ in casa: bianconeri favoriti a 2,50 per la vittoria finale, segue Gasperini a 3,75 Milano, 2 aprile 2024 ...padovanews