La Guardia Civile spagnola indaga anche su Piqué per verificare l’esistenza di regali a Rubiales As

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L’ Unità Centrale Operativa (UCO) dellaCivil ha chiarito di volerre con urgenzasu Gerard, ex calciatore del Barça, oggi imprenditore che hafatto affari con, ex presidente della Federcalcio. Gli inquirenti spagnoli hanno giàto su transazioni bancarie in Spagna e adesso ritengono necessario includere nelle indagini transazioni avvenuto nel Principato di Andorra. Lo riporta As. “Nello specifico, gli agenti dellaCivil stannondo su cinque conti dell’ex calciatore del Barcellona e attuale presidente del Kosmos., per ora, non è accusato. L’investigatore del caso, il giudice Delia Rodrigo, ha inviato rogatoria ad Andorra per ...