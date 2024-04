La gaffe del ministro Sangiuliano | “Quando uno pensa a Londra gli viene in mente Times Square…” Su La7

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dopo aver perso la pazienza coi giornalisti per una domanda su Daniela Santanchè, ilGennaroè scivolato sulla geografia. Presentando la nuova passeggiata ai Fori imperiali, a Roma, ha parlato dei luoghi iconici della città e di altre capitali. Dopo aver citato Parigi, ha detto: “unogliinSquare“. Che come è noto è uno degli incroci principali di New York. Video La7 L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.