La follia delle regole europee sul deficit e sul debito | che non rispecchiano la realtà del funzionamento dell' economia

Il lascito di Silvio Berlusconi è stato reso noto dalla figlia, Marina, nella prefazione al nuovo libro di Paolo Del Debbio, "In nome della libertà", in uscita il 9 aprile. Il testo fu scritto il ... (ilgiornaleditalia)

La rissa è avvenuta all'esterno di un asilo a Scampia. Le donne sono passate dagli insulti alle mani per questioni organizzative legate alle attività scolastiche. In sette sono state denunciate per ... (ilgiornale)