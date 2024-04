La Doria | nel 2023 il fatturato supera 1 | 2 mld € +20 | 6% Entro il 2024 previsti investimenti per 30 mln €

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il Consiglio di Amministrazione di LaSpa, leader nella produzione di derivati del pomodoro, sughi, legumi e succhi di frutta a marchio della Grande Distribuzione, ha approvato il Progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre. “Nonostante un contesto internazionale caratterizzato da grandi incertezze a livello geopolitico e uno scenario macroeconomico ancora caratterizzato da forti pressioni inflazionistiche – si legge nella nota diffusa dalla società -, i risultati della gestione del Gruppo evidenziano un forte miglioramento rispetto al 2022: il, infatti, ammonta, a 1,228 miliardi di euro, in aumento del 20,6%, rispetto ai 1,018 miliardi di euro dell’esercizio precedente. Questo traguardo è frutto non solo dell’aumento dei listini, ma anche di un incremento dei ...

Da quando è arrivato a gennaio, Ebrima Darboe è diventato subito un punto di riferimento per la Sampdoria e per Andrea Pirlo.... (calciomercato)

Fere in condizione, Samp rilanciata al massimo, grande cornice di pubblico e storico gemellaggio tra tifoserie. Ovvero, partita di grande fascino. Ma c’è un velo di tristezza per l’infortunio di ... (sport.quotidiano)

TERNI - Pasquetta amara per le fere e per gli oltre 700 tifosi che hanno seguito la Ternana a "Marassi", dove la squadra è crollata nel finale contro la sampdoria. "Abbiamo giocato due partite ... (sport.quotidiano)

Fioccano trenta multe per divieto di sosta tra via Andrea Doria e Carlo Alberto, ma il cartello non c'è - Il servizio, iniziato alle 20 di sabato sera, ha visto la partecipazione anche di alcune pattuglie della polizia stradale e si è concentrata soprattutto nell’area del quadrilatero romano, nel ...torinotoday

