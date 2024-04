La denuncia di Varane I colpi di testa sono pericolosi»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Raphael, difensore della nazionale francese, non si nasconde: "Ho danneggiato il mio corpo". L’intervista al campione del mondo del 2018 realizzata dal quotidiano sportivo L’Équipe riapre un fronte che vorrebbe fare luce su una zona d’ombra non solo del calcio, tra traumi e medicina.ha raccontato di aver subito, durante la sua carriera, varie commozioni celebrali. Una cosa che lo ha portato a riflettere, soprattutto ora che ha un figlio piccolo: "Ha 7 anni e gioca a calcio, io gli consiglio di non andare sulla palla di. Per me è essenziale". È una presa di coscienza con parole forti: "Quando guardo alle tre peggiori prestazioni della mia carriera, ce nealmeno due prima delle quali ho avuto un trauma cranico. Sempre qualche giorno prima: contro la Germania nei quarti di finale della Coppa ...