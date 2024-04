La definizione legalmente corretta di oggetto latrinevole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un lettore mi chiede (gentilmente): “Quando uno viene definito'?”. La bella frase è priva di fondamento, anzi no. Vuol dire che la persona in questione si trattiene in pubblica latrina più del tempo necessario che richiede la verga. E' non è volgarità. E' legge.