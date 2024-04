LA CURIOSITà Forlì a un passo dalla promozione» Era un pesce d’aprile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il canale social ‘Mondo a spicchi’, specializzato sul basket italiano con un particolare focus su serie A2 e B, nella giornata di lunedì ha lanciato un’indiscrezione che avrebbe avuto davvero del clamoroso: cambio di formula last minute, condiretta per la prima classificata dei due gironi di A2 al termine della fase ad orologio. Una novità che avrebbe significato, per, il salto in massima serie davvero a portata di mano. Notizia priva di fondamento: lunedì era il 1° aprile. Tuttavia, per qualche istante, qualche appassionato forlivese avrà sussultato...diretta, comunque, che dovrebbe tornare nella stagione 2024/25, come fu nel 2019: il girone unico a 20 squadre dovrebbe premiare già la prima classificata della regular season. E questo non è un ‘’.