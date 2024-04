La Croazia fa un passo avanti sulle lobby E allarga il fronte Ue

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Laè l’ultimo Stato membro della Ue, dopo la Finlandia nel 2023, ad aver approvato una legge sulla trasparenza delle attività diing, portando a sette il numero complessivo dei Paesi Ue che dispongono di una regolamentazione nazionale in materia. Il 18 marzo, il Sabor (l’organo legislativo croato) ha approvato la Legge sul lobbismo, parte di una più ampia strategia anticorruzione in programma per il decennio 2021-2030. I contenuti della legge sono fortemente ispirati alle migliori pratiche internazionali. In particolare, i report del Greco, l’organismo anticorruzione del Consiglio d’Europa, e le periodiche relazioni della Commissione europea sullo stato di diritto negli Stati membri hanno spianato la strada alla riforma mentre le raccomandazioni dell’Ocse hanno influenzato molte delle disposizioni della legge. Come si legge, i principi ...